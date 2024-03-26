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В Соломенском районе Киева изъяли боевую часть российской ракеты (фото)

Киев, Вторник 26 марта 2024 18:47
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В Соломенском районе Киева изъяли боевую часть российской ракеты (фото) Фото: в Соломенском районе Киева изъяли боевую часть российской ракеты (t.me/gunpKyiv)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве взрывотехники изъяли боевую часть ракеты, которая упала в частном секторе Соломенского района во время атаки РФ вчера, 25 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram полиции Киева.

Вчера во время вражеской атаки на Киев обломки ракет упали на территории Печерского, Соломенского и Дарницкого районов столицы.

Так, во время обследования территории в Соломенском районе полицейские-взрывотехники неподалеку от частных домов обнаружили обломок боевой части вещества с детонаторами весом более 20 кг.

Правоохранители отсоединили детонаторы от остатка боевой части и изъяли для дальнейшего уничтожения в условиях полигона.

Полиция Киева призывает граждан быть осмотрительными и при обнаружении неизвестных предметов, ни в коем случае не проводить какие-либо манипуляции с ними, поскольку они могут быть взрывоопасными и токсичными.

Фото: в Соломенском районе Киева изъяли боевую часть российской ракеты (t.me/gunpKyiv)

Ракетный удар по Киеву

Утром 25 марта в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве и области. В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики. Почти сразу в Киеве прогремели взрывы.

Обломки ракет рухнули в нескольких районах столицы. В частности, в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе. Первоначально было известно о двух пострадавших. Затем количество раненых начало расти. У пяти из 10 пострадавших зафиксировали острую реакцию на стресс.

Добавим, что РФ ударила по Киеву двумя баллистическими ракетами, запущенными с территории временно оккупированного Крыма. Их удалось сбить. Этот удар РФ стал третьим по столице за последние пять дней. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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