В Соломенском районе Киева изъяли боевую часть российской ракеты (фото)

В Киеве взрывотехники изъяли боевую часть ракеты, которая упала в частном секторе Соломенского района во время атаки РФ вчера, 25 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram полиции Киева.

Вчера во время вражеской атаки на Киев обломки ракет упали на территории Печерского, Соломенского и Дарницкого районов столицы.

Так, во время обследования территории в Соломенском районе полицейские-взрывотехники неподалеку от частных домов обнаружили обломок боевой части вещества с детонаторами весом более 20 кг.

Правоохранители отсоединили детонаторы от остатка боевой части и изъяли для дальнейшего уничтожения в условиях полигона.

Полиция Киева призывает граждан быть осмотрительными и при обнаружении неизвестных предметов, ни в коем случае не проводить какие-либо манипуляции с ними, поскольку они могут быть взрывоопасными и токсичными.

Фото: в Соломенском районе Киева изъяли боевую часть российской ракеты (t.me/gunpKyiv)