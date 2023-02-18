У Солом'янському районі Києва сильна пожежа на складі: фото та відео

Сьогодні, 18 лютого, в Солом'янському районі Києва здійнялась пожежа в одному зі складських приміщень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличко.

За словами Кличка, горить складське приміщення. "Підрозділи ДСНС та КАРС виїхали на місце", - додав мер столиці. Оновлено о 17:45: Кличко додав, що загоряння сталось в одноповерховому, окремо розташованому, металевому приміщенні складу. "Пожежа на площі 100 м кв. Ранг пожежі - 1. Потерпілих не виявили. Пожежу локалізували", - пояснив він.