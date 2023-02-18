У Солом'янському районі Києва сильна пожежа на складі: фото та відео
Сьогодні, 18 лютого, в Солом'янському районі Києва здійнялась пожежа в одному зі складських приміщень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличко.
За словами Кличка, горить складське приміщення.
"Підрозділи ДСНС та КАРС виїхали на місце", - додав мер столиці.
Оновлено о 17:45:
Кличко додав, що загоряння сталось в одноповерховому, окремо розташованому, металевому приміщенні складу.
"Пожежа на площі 100 м кв. Ранг пожежі - 1. Потерпілих не виявили. Пожежу локалізували", - пояснив він.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, як уберегтися від пожежі під час відключень світла.
Нещодавно у Києві вибухнув газовий балончик. Внаслідок вибуху поранення отримала 17-річна дівчина.
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