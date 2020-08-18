Солодченко: для борьбы с экономической преступностью, работники ГФС должны получать большую зарплату

Фото: Сергей Солодченко (facebook.com)

Зарплаты сотрудников налоговой милиции в несколько раз меньше, по сравнению с другими правоохранительными органами

Для того чтобы налоговая милиция могла эффективно бороться с экономической преступностью, ее сотрудники должны получать достойную зарплату. Сейчас в регионах зарплата налогового милиционера составляет в среднем 11,4 тысячи гривен.

Об этом заявил и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко на своей странице в Facebook.

"Бюджет Государственной фискальной службы Украины на 2020 год составил 1,3 миллиарда гривен. Это около 15% от прошлогоднего финансирования фискальной службы, в составе которой еще была налоговая и таможенные службы. Наряду с этим, почти 94% от общей суммы финансирования ГФС на этот год, направляется на выплаты заработных плат. на сегодня в регионах налоговый милиционер в среднем получает 11,4 тысячи гривен, в центральном аппарате несколько больше - 21 500 гривен", - отметил глава ГФС.

Он также отметил, что зарплаты сотрудников налоговой милиции в несколько раз меньше, по сравнению с другими правоохранительными органами.

При этом, отметил Солодченко, ГФС не только получает средства из бюджета, но и возвращает их в государственную казну.

"Да, в направлениях за семь месяцев 2020 году до суда уголовных производствах обеспечено возмещение причиненного государству ущерба в сумме 796,5 млн гривен, что составляет 61% от выделенных на финансирование налоговой милиции средств. До конца года осталось еще 5 месяцев, соответственно, финансовые возвраты от деятельности налоговой милиции будут только расти", - добавляет исполняющий обязанности главы службы.

По его словам, налоговая милиция начала разрушать старые коррупционные схемы, благодаря чему более чем вдвое была повышена оплата акцизного налога на спирт, а также на 16% - акциза из произведенных подакцизных товаров.

"Так, по результатам первого полугодия, субъекты, производящие спирт, а также те, кто имеют лицензию на его хранение, заплатили более 175 млн гривен акцизного налога. Это почти в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, такими субъектами за этот период уплачено почти 12 млрд гривен акцизного налога с произведенных подакцизных товаров на 1,67 млрд гривен больше, чем в прошлом году. Как по мне - это весомые результаты", - подытожил Солодченко.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году Государственная фискальная служба Украины получила 1,3 млрд грн на финансирование.

В 2019, когда ГФС объединяла в себе налоговую милицию и таможенную службу, общий бюджет составлял 8,6 млрд. После отделения налоговая милиция получила 15% бюджета прошлого года.