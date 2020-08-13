Солодченко: 94% от финансирования ГФС - направлено на выплату заработной платы

Фото: Сергей Солодченко (из открытых источников)

После отделения налоговая милиция получила 15% от бюджета прошлого года

В этом года Государственная фискальная служба Украины получила 1,3 млрд грн на финансирование. В 2019, когда ГФС объединяла в себе налоговую милицию и таможенную службу, общий бюджет составлял 8,6 млрд. После отделения налоговая милиция получила 15% от бюджета прошлого года.

Об этом сообщает исполняющий обязанности председателя ГФС Украины Сергей Солодченко на Лига.Блоги.

"Если говорить языком цифр, то почти 94% от общей суммы финансирования ГФС на этот год, направляется на выплаты заработных плат. При чем мы столкнулись с проблемой незапланированных смет выплат, связанных с увольнениями работников налоговой милиции", - пишет Солодченко.

По словам исполняющего обязанности председателя ГФС, согласно законодательных норм, при увольнении работникам выплачиваются компенсации. В денежном эквиваленте компенсационные "затраты" составляют от 100 до 400 тысяч грн.

Сумма выплаты зависит от должности, количества отработанных лет и территориальной принадлежности. В бюджете же расходы на выплату компенсаций при увольнении работников никогда не учитывались.

"За последние 10-15 лет реорганизационных изменений работники переходили от одного госоргана к другому, то есть из Государственной налоговой службы в Министерство доходов и сборов, а затем к Государственной фискальной службы. Но, по сути, оставались в одной службе, изменялось только название. За это время у налоговых милиционеров накопилось значительное количество неиспользованных отпусков, стаж и выслуга лет. Поэтому, при их увольнении, фискальная служба обязана выплачивать определенные компенсации. В ходе последнего реформирования происходит массовое увольнение работников ГФС, поэтому суммы компенсаций довольно значительные. Кроме того, работники, которые были уволены в соответствии с нормами об очищении власти еще в 2014-2015 годах, сейчас выигрывают дела в судах о восстановлении на рабочем месте. По решению суда им также выплачиваются существенные суммы компенсаций", - добавляет он.

Напомним, ранее сообщалось, что за I полугодие 2020 года налоговая милиция изъяла из незаконного оборота около 14 тыс. тонн топлива на сумму свыше 300 млн гривен, прекращена деятельность 8 незаконных производств горюче-смазочных материалов.