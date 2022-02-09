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Сольный проход и украинец под кольцом в роли жертвы: момент дня в НБА

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Сакраменто, Среда 09 февраля 2022 12:24
Сольный проход и украинец под кольцом в роли жертвы: момент дня в НБА Фото: Алексей Лэнь против Наза Рида (AP)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Алексей Лень попал на вершину хит-парада лучших моментов игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Канал YouTube NBA.

"Алекс", правда, отличился с отрицательной стороны. Топ-моментом стал сольный проход и безумный данк центрового "Миннесоты" Наза Рида.

Лэню в этом эпизоде досталась роль жертвы. Именно он не сумел помешать эффектной атаке звезды "Тимбервулвз" на кольцо команды из Калифорнии.

Всего Алексей Лэнь провел на паркете 19 минут. В его активе 4 очка, 3 подбора и 1 ассист. "Сакраменто" по итогам встречи уступил "Миннесоте" (114:134) и остался на дне Тихоокеанского дивизиона.

Как Лэнь выступает в сезоне 2021/22

Украинский центровой сыграл 33 матча в регулярном первенстве, проведя в среднем 16,9 минуты на площадке. Средние показатели Лэня – 6,2 очка, 4,6 подбора и 1,2 передачи.

В пока лучшем сезоне украинца в НБА – 2018/19 в составе "Атланты" – цифры баскетболиста были значительно лучше. Тогда в среднем он набирал 11,1 очка.

Напомним, что накануне "Прометей" дома одолел "Уникаху" в матче баскетбольной Лиги чемпионов. В свою очередь "Киев-Баскет" потерпел поражение от "Крайльсхайма" в рамках Кубка Европы ФИБА.

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