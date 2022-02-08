ru ua
Вт, 08 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Киев-Баскет" разгромно проиграл немецкому "Крайльсхайму" в Кубке Европы ФИБА

Новина українською →
Ильсхфофен, Вторник 08 февраля 2022 21:48
"Киев-Баскет" разгромно проиграл немецкому "Крайльсхайму" в Кубке Европы ФИБА Фото: матч "Крайльсхайм" – "Киев-Баскет" (kyiv-basket.com.ua)
Автор: Андрей Вырва

В матче пятого тура второго группового этапа Кубка Европы ФИБА немецкий "Крайльсхайм" принимал украинский клуб "Киев-Баскет". Хозяева паркета победили со счётом 82:62.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Крайльсхайм (Германия) – Киев-Баскет (Украина)82:62 (28:8, 11:15, 16:14, 27:25)

Немецкий клуб начал матч с рывка 10:0, а к концу четверти увеличил свое преимущество до +20. Во второй десятиминутке киевский клуб немного отыграл отставание, но на большой перерыв команды ушли по преимуществу немецкого клуба в 16 очков.

В третьей четверти Крайльсхайм увеличил свое преимущество еще на два пункта. В последней десятиминутке немецкий клуб вернул преимущество в 20 очков и уверенно победил.

Следующий свой матч в Кубке Европы ФИБА "Киев-Баскет" проведет на выезде против итальянского клуб "Реджо-Эмилия". Матч состоится 15 февраля в 21.30.

Напомним, что "Прометей" победил испанскую "Уникаху" в Лиге чемпионов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол
NEWS
Украина получит от Британии ракеты, которые позволят противостоять России на море, - посол
Украина получит от Британии ракеты, которые позволят противостоять России на море, - посол
DAILY
Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка