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"Прометей" победил испанскую "Уникаху" в баскетбольной Лиге чемпионов

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Запорожье, Вторник 08 февраля 2022 21:19
"Прометей" победил испанскую "Уникаху" в баскетбольной Лиге чемпионов Фото: матч "Прометей" – "Уникаха" (fbu.ua)
Автор: Андрей Вырва

"Прометей" в первом матче раунда топ-16 принимал испанскую "Уникаху".

Об этом сообщает РБК-Украина.

Прометей (Украина) – Уникаха (Испания) 70:69 (17:14, 17:13, 20:19, 16:23)

"Прометей": Доу 19 + 7 подборов, Билан 5, Лукашов 6, Кеннеди 10 + 7 подборов + 6 передач, Стефенс 1 – старт; Харрисон 19, Липовый 6, Петров 4, Мишула 0, Беликов 0.

В первых двух четвертях шла примерно равная игра, но с небольшим преимуществом украинского клуба. "Прометей" выиграл первые две четверти и ушел на большой перерыв с преимуществом в семь очков.

Третью десятиминутку испанцы хорошо приступили и даже ненадолго сравняли счет. Однако украинский чемпион собрался и перед последней четвертью выигрывал восемь очков.

В последней десятиминутке "Уникаха" сравняла счет и даже вышла вперед. Меньше ниш за минуту до конца матча, преимущество испанского клуба составляло три очка. За 8,8 секунды до конца матча Крис Доу забросил дальний бросок с фолом, после чего реализовал штрафной и принес "Прометею" победу.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Прометей" проведет на выезде 10 февраля против бельгийского "Остенде". Матч начнется в 21:00

Напомним, что сборная Украины объявила состав на ближайшие отборочные матчи на чемпионат мира.

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