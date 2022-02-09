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Сольний прохід і українець під кільцем у ролі жертви: момент дня в НБА

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Сакраменто, Середа 09 лютого 2022 12:24
Сольний прохід і українець під кільцем у ролі жертви: момент дня в НБА Фото: Олексій Лень проти Наза Ріда (AP)
Автор: Антон Федорців

Українець Олексій Лень потрапив на вершину хіт-параду найкращих моментів ігрового дня в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

"Алекс", щоправда, відзначився з негативного боку. Топ-моментом став сольний прохід і шалений данк центрового "Міннесоти" Наза Ріда.

Леню в цьому епізоді дісталася роль жертви. Саме він не зумів завадити ефектній атаці зірки "Тімбервулвз" на кільце команди з Каліфорнії.

Усього Олексій Лень провів на паркеті 19 хвилин. У його активі 4 очки, 3 підбирання і 1 асист. "Сакраменто" за підсумками зустрічі поступився "Міннесоті" (114:134) та залишився на дні Тихоокеанського дивізіону.

Як Лень виступає в сезоні 2021/22

Український центровий зіграв 33 матчі в регулярній першості, провівши в середньому 16,9 хвилин на майданчику. Середні показники Леня – 6,2 очка, 4,6 підбирань і 1,2 передачі.

У наразі найкращому сезоні українця в НБА – 2018/19 у складі "Атланти" – цифри баскетболіста були значно кращими. Тоді в середньому він набирав 11,1 очка.

Нагадаємо, що напередодні "Прометей" вдома здолав "Унікаху" в матчі баскетбольної Ліги чемпіонів. Натомість "Київ-Баскет" зазнав поразки від "Крайльсхайма" в рамках Кубка Європи ФІБА.

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