Солнце, дожди и незначительное потепление: погода на завтра

В субботу, 4 декабря, в подавляющей части Украины будет солнечная погода. В некоторых регионах температура будет достигать отметки + 8 градусов тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Завтра в западных, центральных и северных областях ожидается солнечная погода. В то же время в южных и восточных регионах немного дождливо.
Фото: погода в Украине 4 декабря (meteo.gov.ua)
В субботе, в столице ожидается солнечная погода и без осадков. Скорость ветра будет достигать отметки от 3 до 8 м/c.
Температура воздуха в Киеве ночью составит от -4 до -8, а днем -1 до +2.
Фото: погода в Киеве 4 декабря (meteo.gov.ua)