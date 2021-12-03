Сонце, дощі та незначне потепління: погода на завтра

У суботу, 4 грудня, в переважній частині Україні буде сонячна погода. В деяких регіонах температура сягатиме позначки +8 градусів тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Завтра в західних, центральних і північних областях очікується сонячна погода. Водночас в південних та східних регіонах трохи дощитиме.
Фото: погода в Україні 4 грудня (meteo.gov.ua)
У суботі, в столиці очікується сонячна погода й без опадів. Швидкість вітру досягатиме позначки від 3 до 8 м/c.
Температура повітря в Києві вночі становитиме від -4 до -8, а вдень -1 до +2.
Фото: погода в Києві 4 грудня (meteo.gov.ua)