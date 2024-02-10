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Сольний прохід оборонця з ефектним слемданком не врятував "Шарлотт": момент дня в НБА

Фото: Брайс Макговенс не врятував "Горнетс" від розгрому (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Атакувальний оборонець "Шарлотт Горнетс" Брайс Макговенс опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець підкорив моментом під завісу другої чверті протистояння з "Мілуокі". Він із власної половини пройшов під кошик "Бакс" і класно поклав згори однією рукою.

Старань Макговенса не вистачило для позитивного результат. "Шарлотт" без шансів поступився (84:120) та залишився на 13-й сходинці Східної конференції НБА. "Мілуокі" ж піднявся на третю позицію.

Найрезультативнішим на паркеті став плеймейкер "Бакс" Дем'єн Ліллард. Він набрав 26 очок, зробив 4 підбирання і віддав 8 передач. Натомість Макговенс поклав у скарбничку "Горнетс" 15 пунктів.

 

 

Хто такий Брайс Макговенс

Уродженець штату Південна Кароліна, на студентському рівні виступав за Університет Небраски в Лінкольні. На драфті НБА-2022 обраний "Міннесотою" під 40-м номером.

"Тімбервулвз" відразу обміняли проспекта в "Шарлотт". "Горнетс" у липні того ж року підписали двостороній контракт із новачком. У лютому торік клуб продовжив угоду на тривалий термін. Середні цифри в нинішньому сезоні – 5.7 очок, 1.9 підбирання, 1 передача та 0.4 перехоплень за майже 17 хвилин на паркеті.

Виріс у спортивній сім'ї. Батьки були баскетбольними тренерами, а старший брат Трей займався кошиківкою у коледжах Піттсбурга та Небраски.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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