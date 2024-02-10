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Сольный проход защитника с эффектным слэм-данком не спас "Шарлотт": момент дня в НБА

Фото: Брайс Макгоуэнс не спас "Хорнетс" от разгрома (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Атакующий защитник "Шарлотт Хорнетс" Брайс Макгоуэнс оказался наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец покорил моментом под занавес второй четверти противостояние с "Милуоки". Он со своей половины прошел под корзину "Бакс" и классно уложил сверху одной рукой.

Стараний Макгоуэнса не хватило для положительного результата. "Шарлотт" без шансов уступил (84:120) и остался на 13-й строчке Восточной конференции НБА. "Милуоки" же поднялся на третью позицию.

Самым результативным на паркете стал плеймейкер "Бакс" Дамиан Лиллард. Он набрал 26 очков, сделал 4 подбора и отдал 8 передач. Макгоуэнс же положил в копилку "Хорнетс" 15 пунктов.

 

 

Кто такой Брайс Макгоуэнс

Уроженец штата Южная Каролина, на студенческом уровне выступал за Университет Небраски в Линкольне. На драфте НБА-2022 выбран "Миннесотой" под 40-м номером.

"Тимбервулвз" сразу обменяли проспекта в "Шарлотт". "Хорнетс" в июле того же года подписали двусторонний контракт с новичком. В феврале прошлого года клуб продлил соглашение на длительный срок. Средние цифры в нынешнем сезоне – 5.7 очков, 1.9 подбора, 1 передача и 0.4 перехвата за почти 17 минут на паркете.

Вырос в спортивной семье. Родители были баскетбольными тренерами, а старший брат Трей занимался баскетболом в колледжах Питтсбурга и Небраски.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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