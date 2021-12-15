Солнечный зонд Parker впервые "коснулся" Солнца, - NASA

Космический аппарат пролетел через верхние слои атмосферы Солнца, где температура может достигать 500 000 кельвинов (около 500 000 градусов Цельсия) и взял оттуда образцы частиц и магнитных полей.

"Солнечный зонд NASA Parker теперь находится в верхних слоях атмосферы Солнца - его короне, замерив частицы и магнетические поля в нем", - сказано в сообщении.

Зонд был запущен в августе 2018 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). В конце октября того же года он побил рекорд приближения к Солнцу, установленный германо-американским аппаратом Helios 2. На борту станции стоимостью около 1,5 млрд долларов размещено четыре комплекта научных инструментов. Оборудование защищено оболочкой из углепластика толщиной 11,43 см, позволяющей выдержать нагрев до 1 400 градусов Цельсия.

"Новая веха знаменует собой один важный шаг для Parker Solar Probe и один гигантский скачок в солнечной науке. Точно так же, как посадка на Луну позволила ученым понять, как она сформировалась, прикосновение к веществу, из которого состоит Солнце, поможет ученым раскрыть важную информацию о нашей ближайшей звезде и ее влиянии на солнечную систему", - добавили в агентстве.

NASA рассчитывает, что миссия позволит внести фундаментальный вклад в понимание причин "нагревания солнечной короны" и возникновения солнечного ветра (потока ионизированных частиц, истекающего из солнечной короны).