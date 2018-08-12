NASA запустило зонд для изучения Солнца

Запуск станции Parker Solar Probe состоялся на мысе Канаверал

Сегодня, 12 августа, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустило зонд для исследования Солнца. Об этом говорится в сообщении на сайте NASA.

Сообщается, что состоялся запуск автоматической станции Parker Solar Probe, миссия которой заключается в исследовании Солнца. Зонд вывела в открытый космос ракета-носитель Delta IV, которая стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Напомним, накануне NASA отложило запуск солнечного зонда Parker. Перенос старта на сутки объяснили нехваткой времени до закрытия стартового окна.

До этого РБК-Украина сообщало, что зонд должен пролететь на рекордно близком расстоянии от Солнца и исследовать процессы, которые происходят на границе короны и атмосферы. На зонде установлено специальное оборудование для измерения напряженности электромагнитного поля Солнца и определения характера частиц, которые испускает звезда. Предполагается, что ученые смогут получить ответы на вопросы о взаимодействии солнечной короны с фотосферой, верхним слоем Солнца, и понять, как зарождаются и разгоняются частицы солнечного ветра.