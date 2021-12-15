Сонячний зонд Parker вперше "торкнувся" Сонця, - NASA

Космічний апарат пролетів через верхні шари атмосфери Сонця, де температура може досягати 500 000 кельвінів (близько 500 000 градусів Цельсія) і взяв звідти зразки частинок і магнітних полів.

"Сонячний зонд NASA Parker тепер знаходиться у верхніх шарах атмосфери Сонця - його короні, замінивши частинки і магнетичні поля в ньому", - сказано в повідомленні.

Зонд був запущений в серпні 2018 року з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида). Наприкінці жовтня того ж року він побив рекорд наближення до Сонця, встановлений німецько-американським апаратом Helios 2. На борту станції вартістю близько 1,5 млрд доларів розміщено чотири комплекти наукових інструментів. Обладнання захищене оболонкою з вуглепластика товщиною 11,43 см, що дозволяє витримати нагрів до 1 400 градусів Цельсія.

"Нова віха знаменує собою один важливий крок для Parker Solar Probe і один гігантський стрибок у сонячній науці. Точно так само, як посадка на місяць дозволила вченим зрозуміти, як він сформувався, дотик до речовини, з якої складається Сонце, допоможе вченим розкрити важливу інформацію про нашу найближчу зірку і її вплив на Сонячну систему", - додали в агентстві.

NASA розраховує, що місія дозволить зробити фундаментальний внесок у розуміння причин "нагрівання сонячної корони" і виникнення сонячного вітру (потоку іонізованих частинок, що витікає з сонячної корони).