Солнечно, но не жарко: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: сегодня в Украине будет не очень жаркая погода (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 18 июля, в большинстве областей погода будет солнечной, но не очень жаркой. В некоторых регионах Украины ожидаются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Черниговской, Сумской и некоторых районах Харьковской области пройдут дожди. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с. На остальной территории будет сухая и солнечная погода. Однако жара значительно спадет. Температура воздуха составит: в северных областях ночью +10 +13, днем +21 +23 градуса;

на западе ночью +10 +12 градусов, а днем +22 + 24;

в восточных областях ночью +12 +16, днем +22 +25 градусов;

на юге страны ночью +12 +15 градусов, а днем +24 +27;

в центральных областях ночью +11 +13, днем +21 +24 градуса. Погода в Киеве Сегодня в столице прогнозируется сухая погода, местами переменная облачность. Ветер северо-западный с порывами до 12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +11 +13 градусов, а днем +20 +23.