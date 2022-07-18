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Солнечно, но не жарко: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Понедельник 18 июля 2022 07:00
Солнечно, но не жарко: какой будет погода в Украине сегодня Фото: сегодня в Украине будет не очень жаркая погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 18 июля, в большинстве областей погода будет солнечной, но не очень жаркой. В некоторых регионах Украины ожидаются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Черниговской, Сумской и некоторых районах Харьковской области пройдут дожди. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

На остальной территории будет сухая и солнечная погода. Однако жара значительно спадет.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +10 +13, днем +21 +23 градуса;
  • на западе ночью +10 +12 градусов, а днем +22 + 24;
  • в восточных областях ночью +12 +16, днем +22 +25 градусов;
  • на юге страны ночью +12 +15 градусов, а днем +24 +27;
  • в центральных областях ночью +11 +13, днем +21 +24 градуса.

Солнечно, но не жарко: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице прогнозируется сухая погода, местами переменная облачность. Ветер северо-западный с порывами до 12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +11 +13 градусов, а днем +20 +23.

Солнечно, но не жарко: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, какого лета в этом году следует ждать украинцам.

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