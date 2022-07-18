Сонячно, але не спекотно: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: сьогодні в Україні буде не вкрай спекотна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 18 липня, у більшості областей погода буде сонячною, але не вкрай спекотною. У деяких регіонах України очікуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні За даними синоптиків, сьогодні у Чернігівській, Сумській та деяких районах Харківської області пройдуть дощі. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. На решті території буде суха та сонячна погода. Проте спека значно спаде. Температура повітря складатиме: у північних областях вночі +10 +13, вдень +21 +23 градуси;

на заході вночі +10 +12 градусів, а вдень +22 +24;

у східних областях вночі +12 +16, вдень +22 +25 градусів;

на півдні країни вночі +12 +15 градусів, а вдень +24 +27;

у центральних областях вночі +11 +13, вдень +21 +24 градуси. Погода в Києві Сьогодні у столиці прогнозується суха погода, подекуди мінлива хмарність. Вітер північно-західний з поривами до 12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +11 +13 градусів, а вдень +20 +23.