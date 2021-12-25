Солнечно на западе и ливни на востоке: погода на завтра

Завтра, 26 декабря, ожидается солнечная погода на востоке Украины. В то же время температура воздуха будет достигать отметок до -8.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В большинстве регионов ожидается солнечная погода. Впрочем, на западе стоит готовиться к ливням и мокрому снегу. В целом в Украине ожидается похолодание:
Фото: погода в Украине 26 декабря (meteo.gov.ua)
В столице в течение дня также ожидается солнечная погода. Днем температура воздуха будет достигать отметок от -4 до -6, а ночью составит от -11 до -13.
Фото: погода в Киеве 26 декабря (meteo.gov.ua)