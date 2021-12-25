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Солнечно на западе и ливни на востоке: погода на завтра

Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 26 декабря, ожидается солнечная погода на востоке Украины. В то же время температура воздуха будет достигать отметок до -8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды по всем областям

В большинстве регионов ожидается солнечная погода. Впрочем, на западе стоит готовиться к ливням и мокрому снегу. В целом в Украине ожидается похолодание:

  • на западе днем от -3 до -8, а ночью - от -12 до -14;
  • на севере днем от -4 до -6, а ночью - от -11 до -13;
  • на востоке днем от -1 до +1, а ночью - от -5 до -7;
  • на юге днем от -1 до +2, а ночью - от -1 до -3;
  • в центре днем от -3 до -5, а ночью - от -5 до -7.

Фото: погода в Украине 26 декабря (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице в течение дня также ожидается солнечная погода. Днем температура воздуха будет достигать отметок от -4 до -6, а ночью составит от -11 до -13.

Фото: погода в Киеве 26 декабря (meteo.gov.ua)

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