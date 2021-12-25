Сонячно на заході та зливи на сході: погода на завтра

Завтра, 26 грудня, очікується сонячна погода на сході України. Водночас температура повітря сягатиме позначок до -8.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
В більшості регіонів очікується сонячна погода. Втім на заході варто готуватися до злив й мокрого снігу. Загалом в Україні очікується похолодання:
Фото: погода в Україні 26 грудня (meteo.gov.ua)
У столиці протягом дня також очікується сонячна погода. Вдень температура повітря сягатиме позначок від -4 до -6, а вночі становитиме від -11 до -13.
Фото: погода в Києві 26 грудня (meteo.gov.ua)