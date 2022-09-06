Солнечно, но с заморозками: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на всей территории нашей страны будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северо-западный с порывами до 10 м/с.

Сегодня в Украине будет достаточно прохладно, а вечером и ночью в северных и восточных регионах ожидаются первые заморозки.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью -3 +5 градусов, днем +14 +17;

на западе ночью +5 +8, а днем +15 +20 градусов;

в восточных областях ночью -3 +6 градусов, днем +15 +17;

на юге страны ночью +8 +13, а днем +17 +21 градус;

в центральных областях ночью +5 +7 градусов, днем +17 +21.

Погода в Киеве

Сегодня в столице днем и ночью без осадков, ожидается солнечная погода. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров в Киеве ночью покажут +5 +7 градусов, а днем +15 +17 градусов.