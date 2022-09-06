Сонячно, але із заморозками: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні, 6 вересня, дощів не прогнозується. Проте вдень чекати тепла не варто, а в нічний час можливі заморозки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні на всій території нашої країни буде сухо та сонячно. Вітер переважно північно-західний з поривами до 10 м/с.
Сьогодні в Україні буде досить прохолодно, а ввечері та вночі у північних та східних регіонах очікуються перші заморозки.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні у столиці вдень та вночі без опадів, очікується сонячна погода. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів у Києві вночі покажуть +5 +7 градусів, а вдень +15 +17 градусів.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що робочий тиждень в Україні буде майже без дощів, але в п'ятницю можливі опади.
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