Солнечно, но с заморозками: прогноз погоды на сегодня
В Украине сегодня, 6 сентября, дождей не прогнозируется. Однако днем ждать тепла не стоит, а в ночное время возможны заморозки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня на всей территории нашей страны будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северо-западный с порывами до 10 м/с.
Сегодня в Украине будет достаточно прохладно, а вечером и ночью в северных и восточных регионах ожидаются первые заморозки.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью -3 +5 градусов, днем +14 +17;
- на западе ночью +5 +8, а днем +15 +20 градусов;
- в восточных областях ночью -3 +6 градусов, днем +15 +17;
- на юге страны ночью +8 +13, а днем +17 +21 градус;
- в центральных областях ночью +5 +7 градусов, днем +17 +21.
Погода в Киеве
Сегодня в столице днем и ночью без осадков, ожидается солнечная погода. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
Столбики термометров в Киеве ночью покажут +5 +7 градусов, а днем +15 +17 градусов.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что рабочая неделя в Украине будет почти без дождей, но в пятницу возможны осадки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.