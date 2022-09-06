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Солнечно, но с заморозками: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Вторник 06 сентября 2022 07:00
Солнечно, но с заморозками: прогноз погоды на сегодня Фото: 6 сентября погода в Украине будет прохладной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине сегодня, 6 сентября, дождей не прогнозируется. Однако днем ждать тепла не стоит, а в ночное время возможны заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на всей территории нашей страны будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северо-западный с порывами до 10 м/с.

Сегодня в Украине будет достаточно прохладно, а вечером и ночью в северных и восточных регионах ожидаются первые заморозки.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью -3 +5 градусов, днем +14 +17;
  • на западе ночью +5 +8, а днем +15 +20 градусов;
  • в восточных областях ночью -3 +6 градусов, днем +15 +17;
  • на юге страны ночью +8 +13, а днем +17 +21 градус;
  • в центральных областях ночью +5 +7 градусов, днем +17 +21.

Солнечно, но с заморозками: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице днем и ночью без осадков, ожидается солнечная погода. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров в Киеве ночью покажут +5 +7 градусов, а днем +15 +17 градусов.

Солнечно, но с заморозками: прогноз погоды на сегодня

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что рабочая неделя в Украине будет почти без дождей, но в пятницу возможны осадки.

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