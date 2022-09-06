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Сонячно, але із заморозками: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Вівторок 06 вересня 2022 07:00
Сонячно, але із заморозками: прогноз погоди на сьогодні Фото: 6 вересня погода в Україні буде прохолодною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні сьогодні, 6 вересня, дощів не прогнозується. Проте вдень чекати тепла не варто, а в нічний час можливі заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на всій території нашої країни буде сухо та сонячно. Вітер переважно північно-західний з поривами до 10 м/с.

Сьогодні в Україні буде досить прохолодно, а ввечері та вночі у північних та східних регіонах очікуються перші заморозки.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі -3 +5 градусів, вдень +14 +17;
  • на заході вночі +5 +8, а вдень +15 +20 градусів;
  • у східних областях вночі -3 +6 градусів, вдень +15 +17;
  • на півдні країни вночі +8 +13, а вдень +17 +21 градус;
  • у центральних областях вночі +5 +7 градусів, вдень +17 +21.

Сонячно, але із заморозками: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні у столиці вдень та вночі без опадів, очікується сонячна погода. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві вночі покажуть +5 +7 градусів, а вдень +15 +17 градусів.

Сонячно, але із заморозками: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що робочий тиждень в Україні буде майже без дощів, але в п'ятницю можливі опади.

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