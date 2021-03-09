Солнечно по всей стране и морозы: прогноз погоды на сегодня

Погода в регионах

На западе Украины без осадков, днем от -1 до +3, ночью от -15 до -8. Теплее всего будет в Закарпатской области, где потеплеет до +6.

На севере днем от 0 до -4, ночью от -4 до -9, в центральной части днем от -2 до +1, ночью от -5 до -8. На востоке Украины днем от -3 до +1, ночью от -2 до -5.

На юге дневная температура воздуха составит от 0 до +5, ночью от -1 до -5. В оккупированном Крыму днем от +3 до +5, ночью от -1 до -3.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня днем от 0 до -2, ночью от -4 до -6. Днем и ночью без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.