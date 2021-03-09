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Сонячно по всій країні та морози: прогноз погоди на сьогодні

Автор: РБК-Україна

Погода в Україні сьогодні, 9 березня 2021 року, буде сонячною. Місцями потеплішає до +6, але на більшій частині країни буде холодно.

Про це свідчать дані українського Гідрометцентру.

Погода в регіонах

На заході України без опадів, вдень від -1 до +3, вночі від -15 до -8. Найтепліше буде в Закарпатській області, де потеплішає до +6.

На півночі вдень від 0 до -4, вночі від -4 до -9, в центральній частині вдень від -2 до +1, вночі від -5 до -8. На сході України вдень від -3 до +1, вночі від -2 до -5.

На півдні денна температура повітря становитиме від 0 до +5, вночі від -1 до -5. В окупованому Криму вдень від +3 до +5, вночі від -1 до -3.

Погода у Києві

У Києві сьогодні вдень від 0 до -2, вночі від -4 до -6. Вдень і вночі без опадів, вітер північно-східний, 5-10 метрів на секунду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на заході України зберігається загроза нових підтоплень, оскільки у річках піднімається рівень води. Така небезпека є в прирічкових населених пунктах Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей.

Також повідомлялося, що погода в Україні буде морозною.

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