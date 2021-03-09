Сонячно по всій країні та морози: прогноз погоди на сьогодні

Погода в регіонах

На заході України без опадів, вдень від -1 до +3, вночі від -15 до -8. Найтепліше буде в Закарпатській області, де потеплішає до +6.

На півночі вдень від 0 до -4, вночі від -4 до -9, в центральній частині вдень від -2 до +1, вночі від -5 до -8. На сході України вдень від -3 до +1, вночі від -2 до -5.

На півдні денна температура повітря становитиме від 0 до +5, вночі від -1 до -5. В окупованому Криму вдень від +3 до +5, вночі від -1 до -3.

Погода у Києві

У Києві сьогодні вдень від 0 до -2, вночі від -4 до -6. Вдень і вночі без опадів, вітер північно-східний, 5-10 метрів на секунду.