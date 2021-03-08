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Украину накроет морозами: где будет холоднее всего

Новина українською → Понедельник 08 марта 2021 14:35
Украину накроет морозами: где будет холоднее всего Погода в Украине принесет морозы (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине 9 марта будет сухой, местами солнечной, но морозной. Где будут самые сильные минусы - читайте далее в материале.

Свежим прогнозом поделились Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

Так, 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, в центральных областях будет антициклональная погода - сухо, даже солнечно, но холодно. Ночью до -5-8 градусов, днем около нуля.

На Западе тоже без осадков, ночью -4... -7 градусов, днем -2... +2 градуса. На Севере не ожидается ни снега, ни дождей. Ночью 9-го марта здесь будет -5... -10 градусов, днем около нуля, а на Сумщине и Черниговщине местами -2... -4 градуса.

В южных областях тоже без осадков и немного теплее. Ночью -1... -4 градуса, днем +4... +7 градусов.

На Востоке Украины тоже преимущественно без осадков, лишь ночью местами небольшой снег. Ночью -5... -10 градусов, днем -3... +2 градуса.

В Киеве 9 марта ожидается холодная погода с ночной температурой воздуха -5... -7 градусов, днем около нуля. Ветер северо-западный, умеренный. Без существенных осадков.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах, где будут самые сильные ночные минусы во вторник, 9-го марта.

Украину накроет морозами: где будет холоднее всего

Погода в Украине 9 марта (скрин: meteo.gov.ru)

Ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет по-настоящему теплая весна.

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