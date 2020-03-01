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Солнечно, но местами с дождем: прогноз на сегодня

Новости » Общество     01.03.2020 - 10:00
Солнечно, но местами с дождем: прогноз на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве облачно с прояснением, днем до +10

В воскресенье, 1 марта, погода в Украине будет преимущественно теплой и солнечной, однако местами возможны незначительные дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех регионах

По прогнозу синоптиков, первый день весны в Украине начнется с солнечной погоды почти на всей территории. В Закарпатской, Львовской и Волынской областях сегодня возможны незначительные осадки.

Температура воздуха днем будет колебаться от +7 до +10 градусов, в западных и южных областях воздух прогреется до +12. Ночью на севере и востоке столбики термометров опустятся до -2...-4 градусов, на остальной территории ночью похолодает до 0...-2.

Солнечно, но местами с дождем: прогноз на сегодня

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве сегодня прогнозируют малооблачную погоду. Днем температура будет колебаться от +8 до +10 градусов. Ночью в столице термометры покажут от 0 до -2. Ожидается южный ветер, 7-12 м/сек.

Солнечно, но местами с дождем: прогноз на сегодня

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики кардинально изменили прогноз погоды на весну. Так, в марте погода будет теплой и умеренно дождливой, средняя месячная температура составит +1...+7 градусов. Однако 3 марта по всей стране воздух прогреется от +9 до +16 градусов.

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