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Сонячно, але місцями з дощем: прогноз на согодні

Новини » Суспільство     01.03.2020 - 10:00
Сонячно, але місцями з дощем: прогноз на согодні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві хмарно з проясненням, вдень до +10

У неділю, 1 березня, погода в Україні буде переважно теплою та сонячною, однак подекуди можливі незначні дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх регіонах

За прогнозом синоптиків, перший день весни в Україні розпочнеться з сонячної погоди майже на всій території. У Закарпатській, Львівській та Волинській областях сьогодні можливі незначні опади.

Температура повітря вдень коливатиметься від +7 до +10 градусів, у західних та південних областях повітря прогріється до +12. Вночі на півночі та сході стовпчики термометрів опустяться до -2...-4 градусів, на решті території вночі похолодає до 0...-2.

Сонячно, але місцями з дощем: прогноз на согодні

Прогноз погоди у Києві

У Києві сьогодні прогнозують малохмарну погоду. Вдень температура коливатиметься від +8 до +10 градусів. Вночі у столиці термометри покажуть від 0 до -2. Очікується південний вітер, 7-12 м/с.

Сонячно, але місцями з дощем: прогноз на согодні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики кардинально змінили прогноз погоди на весну. Так, у березні погода буде теплою та помірно дощовою, середня місячна температура становитиме +1...+7 градусів. Однак 3 березня по всій країні повітря прогріється від +9 до +16 градусів.

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