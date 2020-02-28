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Тепло и малооблачно: прогноз на выходные

Новости » Общество     28.02.2020 - 14:37
Тепло и малооблачно: прогноз на выходные
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Днем температура местами поднимется до +11

На выходных погода в Украине будет преимущественно малооблачной и теплой, воздух местами прогреется до +11. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 29 февраля

Последний день февраля отметится благоприятной малооблачной погодой на всей территории страны. В большинстве областей температура воздуха днем будет колебаться от +5 до +9 градусов, в южных и юго-восточных областях термометры покажут до +11.

Ночью температура воздуха в среднем будет в пределах 0...-4 градусов, на юге столбики термометров будут колебаться от 0 до +3.

Тепло и малооблачно: прогноз на выходные

Прогноз на 1 марта

Первый день весны принесет незначительные дожди во Львовскую, Волынскую и Закарпатскую области. Температура воздуха будет колебаться от +6 до +9 почти на всей территории страны. В южных, Закарпатской и Ивано-Франковской областях термометры покажут до +10...+11 градусов.

Ночью похолодает во всех областях. Синоптики прогнозируют ночную температуру в пределах 0...-4 градусов.

Тепло и малооблачно: прогноз на выходные

Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в некоторых областях Украины сегодня, 28 февраля. В Херсонской и Запорожской областях порывы ветра ночью могут достичь 24 м/сек. Объявлен желтый уровень опасности.

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