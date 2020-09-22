Солнечно и до+26 градусов: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 22 сентября, будет солнечной и без осадков. Температура воздуха будет достигать +26 градусов днем.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Практически на всей территории страны днем температура воздуха будет колебаться в районе +23+25 градусов. В Сумской, Харьковской, Полтавской, Луганской и Донецкой областях ожидается +22+24 градусов днем.

Ночью температура опуститься до +5+7 градусов, на Закарпатье +7+9, в Харьковской, Луганской и Донецкой областях +4+6 градусов.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будет солнечно. Температура воздуха будет колебаться от +23 до +25 градусов днем, и от +5 до +7 градусов ночью.

Напомним, на прошлой неделе в Украине наблюдались первые заморозки. Температура воздуха местами опускалась до 0 градусов. При этом синоптики прогнозировали прохладную погоду до 22 сентября, после вновь потепление.

Также сообщалось, что с 22 сентября в Украине начинается "бабье лето". Ухудшение погоды ожидается 27 сентября.