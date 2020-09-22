Сонячно і до+26 градусів: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 22 вересня, буде сонячною і без опадів. Температура повітря сягатиме +26 градусів вдень.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Практично на всій території країни температура повітря буде коливатися в районі +23+25 градусів. У Сумській, Харківській, Полтавській, Луганській та Донецькій областях очікується +22+24 градусів вдень.

Вночі температура знизиться до +5+7 градусів, на Закарпатті +7+9, у Харківській, Луганській і Донецькій областях +4+6 градусів.

Прогноз в Києві

У столиці сьогодні буде сонячно. Температура повітря коливатиметься від +23 до +25 градусів вдень від +5 до +7 градусів вночі.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні спостерігалися перші заморозки. Температура повітря місцями опускалася до 0 градусів. При цьому синоптики прогнозували прохолодну погоду до 22 вересня, після знову потепління.

Також повідомлялося, що з 22 вересня в Україні починається "бабине літо". Погіршення погоди очікується 27 вересня.