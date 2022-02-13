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Солнечно и днем до +7. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня

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Киев, Воскресенье 13 февраля 2022 07:00
Солнечно и днем до +7. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине сегодня солнечно (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украине прогнозируют солнечную погоду. Днем температура воздуха поднимется до +7.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Во всех областях сегодня ожидается солнечная погода. Температура воздуха составит:

  • на западе днем + 4 + 7, а ночью-6-12,
  • на севере днем -1 + 2, а ночью-7-9,
  • на востоке днем -1 + 5, а ночью-5-8,
  • на юге днем +3 + 6, а ночью-3-7,
  • в центре днем +2+6, а ночью -5-8.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня тоже солнечно. Днем будет +2+4, а ночью -5-7.

Напомним, ожидается, что 13 февраля в Украине похолодает.

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