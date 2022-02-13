Солнечно и днем до +7. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине сегодня солнечно (GettyImages)
Сегодня в Украине прогнозируют солнечную погоду. Днем температура воздуха поднимется до +7.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Во всех областях сегодня ожидается солнечная погода. Температура воздуха составит:
- на западе днем + 4 + 7, а ночью-6-12,
- на севере днем -1 + 2, а ночью-7-9,
- на востоке днем -1 + 5, а ночью-5-8,
- на юге днем +3 + 6, а ночью-3-7,
- в центре днем +2+6, а ночью -5-8.
Прогноз в Киеве
В столице сегодня тоже солнечно. Днем будет +2+4, а ночью -5-7.
Напомним, ожидается, что 13 февраля в Украине похолодает.