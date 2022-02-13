Сонячно і вдень до +7. Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україні сьогодні сонячно (GettyImages)
Сьогодні в Україні прогнозують сонячну погоду. Вдень температура повітря підніметься до +7.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
У всіх областях сьогодні очікується сонячна погода. Температура повітря складе:
- на заході вдень +4+7, а вночі -6-12,
- на півночі вдень -1+2, а вночі -7-9,
- на сході вдень -1+5, а вночі -5-8,
- на півдні вдень +3+6, а вночі -3-7,
- у центрі вдень +2+6, а вночі -5-8.
Прогноз у Києві
У столиці сьогодні теж сонячно. Вдень буде +2+4, а вночі -5-7.
Нагадаємо, очікується, що 13 лютого в Україні трохи похолодає.