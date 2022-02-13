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Сонячно і вдень до +7. Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Неділя 13 лютого 2022 07:00
Сонячно і вдень до +7. Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні сонячно (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Україні прогнозують сонячну погоду. Вдень температура повітря підніметься до +7.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У всіх областях сьогодні очікується сонячна погода. Температура повітря складе:

  • на заході вдень +4+7, а вночі -6-12,
  • на півночі вдень -1+2, а вночі -7-9,
  • на сході вдень -1+5, а вночі -5-8,
  • на півдні вдень +3+6, а вночі -3-7,
  • у центрі вдень +2+6, а вночі -5-8.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні теж сонячно. Вдень буде +2+4, а вночі -5-7.

Нагадаємо, очікується, що 13 лютого в Україні трохи похолодає.

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