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Солнечно и до +30: погода в Украине на сегодня

Украина, Среда 16 сентября 2020 08:00
Солнечно и до +30: погода в Украине на сегодня
Фото: осень (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине сегодня, 16 сентября, будет солнечная и жаркая погода. Температура воздуха будет колебаться от +23 до +30 градусов.

Такие данные обнародовал Украинский гидрометцентре.

Прогноз во всех регионах

На всей территории Украины будет солнечно и без осадков. Температура воздуха днем в центральны и западных областях составит +26+29 градусов, в Винницкой области +28+30. Ночью +11+15 градусов. На севере страны +23+25 днем и +11+13 ночью. В восточных областях +24+26 днем и +12+15 ночью. На юге днем температура воздуха прогреется до +25+29 градусов, ночью +14+18.

Солнечно и до +30: погода в Украине на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня солнечно с переменчивой облачностью. Температура воздуха днем составит +26+28, ночью +13+15.

Солнечно и до +30: погода в Украине на сегодня

Ранее РБК-Украина писало, что с 18 сентября в стране резко снизится температура. В западных областях днем ожидается +9+13 градусов, ночью заморозки до 0-3 градусов.

Отметим, в сентябре синоптики прогнозируют увеличение на 1-2 градуса средних температурных показателей. Среднемесячная температура будет в пределах 14-19 градусов тепла.

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