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Сонячно і до +26 градусів: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Україна, Понеділок 21 вересня 2020 08:00
Сонячно і до +26 градусів: прогноз погоди в Україні на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Погода в Україні у понеділок, 21 вересня, буде сонячною у всіх регіонах. Температура повітря прогріється до +26 тепла на заході країни.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

У центральних і північних областях вдень стовпчики термометрів покажуть від +20 до +24 тепла, а вночі від +4 до 8 градусів.

У західних областях температура повітря становитиме від +22 до +26 тепла. Уночі буде прохолодніше - від +4 до +9 градусів.

На південному сході України буде від +20 до +25 тепла вдень від +3 до +9 уночі.

Сонячно і до +26 градусів: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Україні на 21 вересня (meteo.gov.ua)

У Києві та області очікується від +22 до +24 тепла вдень і від +5 до +7 градусів вночі.

Сонячно і до +26 градусів: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода у Києві та області на 21 вересня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління.

Також РБК-Україна повідомляло, що різке зниження температури в країні обумовлено арктичним повітрям.

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