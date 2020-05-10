Солнечно и до +25 тепла: погода в Украине на сегодня

Погода в Украине в воскресенье, 10 мая, будет без осадков, ожидается до +25 градусов тепла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В восточных и южных регионах Украины сегодня будет от +16 до +21 днем, а ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +5+10 градусов. При этом возможен дождь, но только в Луганской области.

Север и центр Украины ожидает солнечная, местами с тучами, погода. В регионе будет примерно такая же температура как на юго-востоке - от +18 до +21 тепла, а ночью в пределах +6+10 градусов. Прохладнее будет в Сумской и Полтавской области.

На западе страны температура воздуха будет немного выше - от +20 до +25 тепла, а ночью может опуститься до +5 градусов. В регионе будет солнечно.

Ветер по всей Украине ожидается от 5 до 10 метров за секунду.

Погода в Украине на 10 мая (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве и области

В Киеве будет облачно с прояснениями. Днем в области будет от +17 до +20 тепла, а ночью температура покажет в пределах +9 градусов.

Погода в Киеве и области на 10 мая (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине. В большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее синоптики прогнозировали, что погода в Украине будет дождливой в ближайшие две недели. Будет заливать всю страну, но сильнейший удар возьмет на себя запад - там прошли мощные ливни.