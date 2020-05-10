Сонячно та до +25 тепла: погода в Україні на сьогодні

Погода в Україні в неділю, 10 травня, буде без опадів, очікується до +25 градусів тепла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У східних і південних регіонах України сьогодні буде від +16 до +21 вдень, а вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +5+10 градусів. При цьому можливий дощ, але тільки в Луганській області.

Північ і центр України очікує сонячна, місцями з хмарами, погода. У регіоні буде приблизно така ж температура, як на південному сході - від +18 до +21 тепла, а вночі в межах +6+10 градусів. Прохолодніше буде в Сумській і Полтавській області.

На заході країни температура повітря буде трохи вище - від +20 до +25 тепла, а вночі може опуститися до +5 градусів. У регіоні буде сонячно.

Вітер по всій Україні очікується від 5 до 10 метрів за секунду.

Погода в Україні на 10 травня (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди у Києві та області

У Києві буде хмарно з проясненнями. Вдень в області буде від +17 до +20 тепла, а вночі температура покаже в межах +9 градусів.

Погода в Києві та області на 10 травня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні. У більшості районів східних, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше синоптики прогнозували, що погода в Україні буде дощовою у найближчі два тижні. Буде заливати всю країну, але сильний удар візьме на себе захід - там пройшли потужні зливи.