Солідний заробіток. Які вакансії пропонують у Польщі та Німеччині українцям без знання мови

Яку роботу пропонують українцям у Польщі

Середня зарплата у Польщі "на руки" становить 5 883 злотих (58,8 тисячі гривень). При пошуку роботи слід врахувати, що у вакансіях переважно вказують зарплату до вирахування податків і соціальних внесків, які можуть складати до 32% суми.

На сайтах з вакансіями українцям без знання мови найчастіше пропонують зайнятість у сортувальних та пакувальних складах косметики, продуктів, брендового одягу тощо. У вакансіях зазначають оплату у розмірі 5-8 тисяч злотих (50-80 тисяч гривень), залежно від кількості робочих годин.

Працівники популярної мережі Biedronka можуть отримувати від 4,9 до 8 тисяч злотих (49-80 тисяч гривень).

Також чимало пропозицій щодо працевлаштування водіїв-далекобійників. Їм пропонують зарплату 9,5-10 тисяч злотих (95-100 тисяч гривень). Ще більше можуть заробити зварювальники - від 9,2 до 12 тисяч злотих (92 до 121 тисячі гривень).

Чоловікам також пропонують роботу електрика, монтажника, арматурника тощо. За таку роботу платять в середньому 5-8 тисяч злотих, монтажник трубопроводів може заробляти до 10 тисяч злотих (100 тисяч гривень).

Для молоді багато вакансій у готелях - прибиральники, офіціанти, бармени, кухарі тощо. Роботодавці заявляють, що за місяць можна заробити 5000-7500 злотих "чистими" (50-70 тисяч гривень), з урахування 10-12 годинних змін. Втім, не вказано, скільки робочих днів на тиждень. Часто при готелях робітникам ще пропонують проживання.

Вакансія далекобійника у Польщі (скриншот)

На яку роботу шукають українців у Німеччині

У Німеччині середня зарплата становить 3 444 євро (150 тисяч гривень). Це до вирахування податків й соціальних внесків, сума яких може бути різною і залежить від багатьох факторів. Відсоток відрахувань коливається від 14 до 45. Втім, українці без знання мови можуть претендувати лише на вакансії, які не вимагають високої кваліфікації.

Серед пропозицій роботи найбільше варіантів на складах, а саме пакування чаю Lipton, косметики Make up, шоколаду Mondelez тощо. Наприклад, працівнику на складі одягу Adidas обіцяють 2,6 тисячі євро "чистими" на місяць (113 тисяч гривень), робота по 10 годин 5 днів на тиждень.

Також є варіанти працевлаштування прибиральником. У вакансіях вказано, що після вирахування податків "на руки" люди отримують 1900 євро (82,8 тисячі гривень). Це за 5-6 нічних змін щотижня протягом місяця. Приблизно стільки ж платять покоївкам, які працюють при готелях.

Посудомийники можуть заробляти від 1400 євро (61 тисяча гривень) на місяць "чистими", при цьому у вакансії зазначається, що це стартова ставка і надалі оплата підвищується.

Чимало вакансій кухарів із місячною оплатою 3 тисячі євро (130 тисяч гривень), стільки ж може заробляти і маляр-шпаклювальник - 2,6-3 тисячі євро (113-130 тисяч гривень).

Часто у Німеччині шукають доглядальниць за літними людьми, із можливістю проживання. За таку роботу платять від 1,5 тисячі євро "чистими" (65 тисяч гривень), але для працевлаштування потрібно володіти німецькою хоча б на базовому рівні.

Зауважимо, що, окрім значно вищих зарплат у Польщі і Німеччині у порівнянні з українськими, у цих країнах також значно дорожча і вартість проживання.

Вакансія у Німеччині (скриншот)