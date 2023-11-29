Солідарність з Україною важливо показати не лише на словах, а й на ділі, - генсек НАТО

"Сьогодні в нас буде історична зустріч. Перша зустріч Ради Україна-НАТО на рівні глав МЗС. Ця зустріч демонструє те, що Україна рухається дедалі ближче до НАТО, на зустрічі ми також обговорюємо те, як можна підтримати ваш шлях до членства", - сказав він.

Столтенберг наголосив, що всі союзники погоджуються з тим, що Україна має стати членом Альянсу. Тепер потрібно обговорити шлях вперед, реформи і те, як допомогти Україні втілити ці реформи.

Також, за словами генсека НАТО, будуть розглянуті нагальні потреби української армії та ситуація на полі бою.

"Ми не маємо недооцінювати Росію і маємо бути готовими до нових нападів. Тому важливо, щоб наша солідарність з Україною була продемонстрована не лише на словах, а також на справах", - підкреслив Столтенберг.

Шлях України до НАТО

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року сталося відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.

Сьогодні у Брюсселі проходить Рада Україна-НАТО на рівні глав МЗС. Очікується, що Україні дадуть рекомендації щодо вступу до НАТО.