Солидарность с Украиной важно показать не только на словах, но и на деле, - генсек НАТО

"Сегодня у нас будет историческая встреча. Первая встреча Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД. Эта встреча демонстрирует то, что Украина двигается все ближе к НАТО, на встрече мы также обсуждаем, как можно поддержать ваш путь к членству", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что все союзники согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса. Теперь нужно обсудить путь вперед, реформы и то, как помочь Украине реализовать эти реформы.

Также, по словам генсека НАТО, будут рассмотрены потребности украинской армии и ситуация на поле боя.

"Мы не должны недооценивать Россию и должны быть готовы к новым нападениям. Поэтому важно, чтобы наша солидарность с Украиной была продемонстрирована не только на словах, а также на делах", - подчеркнул Столтенберг.

Путь Украины в НАТО

Напомним, 30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

Сегодня в Брюсселе проходит Совет Украина-НАТО на уровне глав МИД. Ожидается, что Украине дадут рекомендации по вступлению в НАТО.