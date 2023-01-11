У Соледарі величезна "сіра зона", позиції переходять з рук у руки, - CNN

За словами військовослужбовця 46-ї повітряно-мобільної бригади, яка бере участь в обороні Соледара від масованого нападу російських військ та найманців ПВК "Вагнера", ситуація в місті "критична", а кількість загиблих зараз настільки велика, що їх "ніхто не рахує".

"Ситуація критична. Важко. Ми тримаємось до останнього", - сказав воїн ЗСУ журналістам.

Він описав динамічне поле бою, де будівлі щодня переходять з рук в руки, а бійці не можуть встежити за числом загиблих.

"Ніхто не скаже вам, скільки там убитих і поранених. Тому що ніхто не знає напевно... Позиції постійно захоплюються і перезахоплюються. Те, що сьогодні було нашою будівлею, завтра стає будівлею "Вагнера". У Соледарі ніхто не рахує мертвих", – додав він.

Також захисник України розповів, що станом на вечір вівторка неясно, яка частина міста утримується росіянами.

"Ніхто не може точно сказати, хто куди рушив і хто що утримує, тому що ніхто точно не знає. У місті є величезна "сіра зона", яку всі стверджують, що контролюють, але це просто порожні слова", - сказав боєць.

Військовий також розповів, що ряди бійців ЗСУ у Соледарі поповнюються, оскільки бої за місто продовжуються.