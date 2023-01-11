В Соледаре огромная "серая зона", позиции переходят из рук в руки, - CNN

В Соледаре Донецкой области ситуация критическая, и в ходе ожесточенных боев и российскими оккупантами в городе позиции и здания переходят из рук в руки, при этом украинские защитники держат оборону, рассказал один из бойцов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам военнослужащего 46-й воздушно-мобильной бригады, которая участвует в обороне Соледара от массированного нападения российских войск и наемников ЧВК "Вагнера", ситуация в городе "критическая", а число погибших сейчас настолько велико, что их "никто не считает".

"Ситуация критическая. Трудно. Мы держимся до последнего", - сказал воин ВСУ журналистам.

Он описал динамичное поле боя, где здания ежедневно переходят из рук в руки, а бойцы не могут уследить за растущим числом погибших.

"Никто не скажет вам, сколько там убитых и раненых. Потому что никто не знает наверняка... Позиции постоянно захватываются и перезахватываются. То, что сегодня было нашим зданием, завтра становится зданием "Вагнера". В Соледаре никто не считает мертвых", - добавил он.

Также защитник Украины рассказал, что по состоянию на вечер вторника неясно, какая часть города удерживается россиянами.

"Никто не может точно сказать, кто куда двинулся и кто что удерживает, потому что никто точно не знает. В городе есть огромная "серая зона", которую все утверждают, что контролируют, (но) это просто пустые слова", - сказал боец.

Военный также рассказал, что ряды бойцов ВСУ в Соледаре пополняются, так как бои за город продолжаются.