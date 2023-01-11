В Соледаре огромная "серая зона", позиции переходят из рук в руки, - CNN
В Соледаре Донецкой области ситуация критическая, и в ходе ожесточенных боев и российскими оккупантами в городе позиции и здания переходят из рук в руки, при этом украинские защитники держат оборону, рассказал один из бойцов ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам военнослужащего 46-й воздушно-мобильной бригады, которая участвует в обороне Соледара от массированного нападения российских войск и наемников ЧВК "Вагнера", ситуация в городе "критическая", а число погибших сейчас настолько велико, что их "никто не считает".
"Ситуация критическая. Трудно. Мы держимся до последнего", - сказал воин ВСУ журналистам.
Он описал динамичное поле боя, где здания ежедневно переходят из рук в руки, а бойцы не могут уследить за растущим числом погибших.
"Никто не скажет вам, сколько там убитых и раненых. Потому что никто не знает наверняка... Позиции постоянно захватываются и перезахватываются. То, что сегодня было нашим зданием, завтра становится зданием "Вагнера". В Соледаре никто не считает мертвых", - добавил он.
Также защитник Украины рассказал, что по состоянию на вечер вторника неясно, какая часть города удерживается россиянами.
"Никто не может точно сказать, кто куда двинулся и кто что удерживает, потому что никто точно не знает. В городе есть огромная "серая зона", которую все утверждают, что контролируют, (но) это просто пустые слова", - сказал боец.
Военный также рассказал, что ряды бойцов ВСУ в Соледаре пополняются, так как бои за город продолжаются.
Напомним, российские войска приступили к мощному штурму Соледара после того, как им не удалось оккупировать город. По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, российские захватчики сосредоточили у Соледара лучшие подразделения "Вагнера".
Также сообщалось, что 8 января командующий направлением генерал Александр Сірский посетил территории Бахмутского и Соледарского направлений для укрепления обороны украинских позиций.
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