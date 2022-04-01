UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Солдаты из Южной Осетии передумали воевать в Украине и вернулись домой, - "Медиазона"

Фото: осетины отказались воевать против Украины (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Солдаты из Южной Осетии отказались воевать на территории Украины, около 300 человек уже вернулись домой. Причиной стало манера ведения боевых действий со стороны российского командования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медиазона".

Сообщается, что часть южноосетинских военных отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины и самостоятельно вернулась в Цхинвали. Информацию об этом подтвердил бывший "президент" Эдуард Кокойты.

По словам источника "Медиазоны", вернулись около 300 военных. Ситуация обострилась в том числе из-за того, что российское командование не разрешало им забирать тела погибших с поля боя.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что Россия передислоцирует часть своих сил из оккупированных районов Грузии для наступления на Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная ОсетияВойна России против Украины