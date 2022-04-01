Солдаты из Южной Осетии передумали воевать в Украине и вернулись домой, - "Медиазона"

Солдаты из Южной Осетии отказались воевать на территории Украины, около 300 человек уже вернулись домой. Причиной стало манера ведения боевых действий со стороны российского командования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медиазона".
Сообщается, что часть южноосетинских военных отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины и самостоятельно вернулась в Цхинвали. Информацию об этом подтвердил бывший "президент" Эдуард Кокойты.
По словам источника "Медиазоны", вернулись около 300 военных. Ситуация обострилась в том числе из-за того, что российское командование не разрешало им забирать тела погибших с поля боя.
Напомним, ранее британская разведка сообщала, что Россия передислоцирует часть своих сил из оккупированных районов Грузии для наступления на Украину.
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