Россия перебрасывает в Украину войска из оккупированных территорий Грузии. Что это значит

Россия передислоцирует часть своих сил из оккупированных районов Грузии для усиления наступления на Украину. По информации британской разведки, изначально такая передислокация не планировалась. Это говорит о неожиданно высоких потерях в российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

Сообщается, что в Украину переброшено от 1200 до 2000 человек личного состава, из которых сформировано три батальонно-тактические группы. На каких именно участках планируется задействовать прибывшие войсковые соединения, британское оборонное ведомство не сообщает.