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Россия перебрасывает в Украину войска из оккупированных территорий Грузии. Что это значит

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Киев, Пятница 01 апреля 2022 03:51
Россия перебрасывает в Украину войска из оккупированных территорий Грузии. Что это значит Российские оккупанты в Украине (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Россия передислоцирует часть своих сил из оккупированных районов Грузии для усиления наступления на Украину. По информации британской разведки, изначально такая передислокация не планировалась. Это говорит о неожиданно высоких потерях в российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

Сообщается, что в Украину переброшено от 1200 до 2000 человек личного состава, из которых сформировано три батальонно-тактические группы. На каких именно участках планируется задействовать прибывшие войсковые соединения, британское оборонное ведомство не сообщает.

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