Солдати з Південної Осетії передумали воювати в Україні та повернулися додому, - "Медіазона"

Солдати з Південної Осетії відмовилися воювати на території України, близько 300 людей повернулися додому. Причиною стала манера ведення бойових дій із боку російського командування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Медіазону" .

Повідомляється, що частина південноосетинських військових відмовилася брати участь у бойових діях на території України та самостійно повернулася до Цхінвалі. Інформацію про це підтвердив колишній президент Едуард Кокойти.

За словами джерела "Медіазони", повернулося близько 300 військових. Ситуація загострилася, зокрема, через те, що російське командування не дозволяло їм забирати тіла загиблих з поля бою.