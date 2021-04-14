Солдаты "серой зоны". Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют

Первая частная военная компания появилась в Великобритании в 60-х годах прошлого века. Ее основали бывшие командиры спецназа британской армии, и сразу же стали активно продвигать себя на рынке военных услуг. Официально бойцы ЧВК занимались консалтингом, инструктажем и обучением правительственных войск преимущественно в странах Персидского залива. По факту "наемников" использовали и для борьбы с политическими оппонентами, подавления восстаний и т.д.

Спустя полвека британцы и американцы заняли почти две трети мирового рынка "услуг безопасности". Их спектр чрезвычайно широк – от охраны конвоев и дипмиссий до захвата объектов инфраструктуры противника. В последние годы громко заявила о себе российская ЧВК "Вагнера". Работу их наемников фиксировали во время конфликтов на Донбассе, в Сирии и центральной Африке.

Бойцы таких формирований чаще всего действуют в конфликтных регионах и без регулирующего их деятельность законодательства. За определенную плату они готовы выполнять задачи, которые официальные вооруженные силы той или иной страны не способны выполнить, в том числе из-за запретов международного права.

Последние годы активно пытаются занять свое место на мировом рынке ЧВК из Украины. Впрочем, они не спешат афишировать свою деятельность. И пробелы в законодательстве – лишь одна из причин их непубличности.

Украинский рынок

Руководитель одной из украинских ЧВК на условиях анонимности согласился рассказать РБК-Украина о том, как устроен их рынок и в каком формате работают такие организации.

Зачастую, по словам собеседника, военные компании имеют лицензию охранных агентств в Украине. Но для клиентов за рубежом предоставляют услуги обучения военному делу, поставок оборудования ОПК, ремонта техники, охраны морских судов и конвоев.

Эта деятельность, как он уверяет, абсолютно законна и даже регулируется государством, поскольку данные услуги классифицируются как товары двойного и военного назначения. Соответственно, Государственное агентство экспортного контроля проводит проверку и выдает желающим заниматься таким бизнесом специальное разрешение на экспорт.

Такая ситуация не уникальна, отметил собеседник, ведь нормативное регулирование сферы работы ЧВК отсутствует и в США, и в России. Несмотря на это, военные компании получают там поддержку на государственном уровне. К примеру, правительство США официально заключает контракты с такими фирмами на услуги охраны и обучения, а российские наемники из ЧВК "Вагнера" и вовсе получают задачи и оружие от Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.

ЧВК Вагнера работает по заданию российского ГРУ (фото: pikabu.ru)

Такой поддержки не хватает украинским ЧВК, говорит руководитель одной из них. По его данным, США тратит около 2 млрд долларов в год только на контракты для военных компаний. Принятие в Украине закона о частном военном консалтинге смогло бы помочь в этом вопросе. Но это не критичная необходимость, добавил он.

"Государство уже имеет достаточно рычагов для того, чтобы регламентировать эту сферу без лицензий и без закона. Примут его – значит, будем под этот закон подстраиваться. Не примут – ну так, и будет. Лично я не вижу в этом особого смысла", – отметил собеседник.

Но, по его словам, украинские "наемники", работающие в зарубежных ЧВК, будут более защищены в юридическом плане, если необходимое законодательство в Украине все же примут. Ведь, как пояснил собеседник, были случаи, когда иностранные работодатели пользовались этим пробелом и отказывались выплачивать страховые выплаты семье погибшего за границей сотрудника частной военной компании.

Однако, важно отметить, что работа таких структур внутри Украины на данный момент вне закона. Показательный пример – разоблачение так называемой "ЧВК Семенченко", фигурантов которой недавно задержала СБУ.

Бывший командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко неоднократно заявлял, что планирует создать частную военную компанию для трудоустройства ветеранов АТО. Фирма Donbass Battalion Corporation действительно была создана в США в 2018 году. Параллельно в Украине работало охранное агентство "Донкорп".

Правоохранители считают, что эти структуры были прикрытием для "незаконного военизированного формирования" Семенченко. Которое, по версии следствия, вопреки закону работало внутри страны, готовило наемников и имело незарегистрированное оружие.

Источник РБК-Украина в силовых структурах также говорит, что бойцы "Донбасса" могли быть задействованы в бизнес-конфликтах. Таким образом, основную функцию ЧВК – предоставлять специфические военные услуги за рубежом, предприятие не выполняло.

По данным источников на рынке ЧВК, в Украине сейчас функционирует около восьми военных компаний. Лишь малая часть из них выходят в публичную плоскость и не скрывают свою деятельность. Остальные предпочитают оставаться в "серой зоне".

В то же время, источник РБК-Украина в правоохранительных органах, знакомый с данной тематикой, уверяет, что информация о восьми частных военных компаниях более чем преувеличена.

"Как только появляются незаконные военизированные формирования, как в случае с Семенченко, они попадают в поле зрения спецслужб. Мы говорим о подготовке "спецов" для участия в боевых операциях, торговле оружием и т.д. Это все незаконно. Тогда как охранные фирмы, называющие себя ЧВК, даже не могут использовать оружие, помимо гладкоствольного. Они несколько преувеличивают свой вес", – пояснил собеседник.

По его словам, в силовых ведомствах категорично не выступают против легализации ЧВК как бизнеса. Но если это и делать, то только при наличии политической воли и в лучших мировых традициях. "В любом случае, силовые органы не хотят потерять, грубо говоря, монополию на насилие. Для нашей страны это может иметь крайне негативные последствия", - заключил источник.

Одни из немногих

На данный момент относительно легко можно найти информацию лишь о нескольких украинских ЧВК. Среди таких "Омега" (Omega Consulting Group), базирующаяся в Славутиче Киевской области. Эта компания заявляет, что, кроме охранных, предоставляет также консультационные и "другие услуги" украинскому правительству и представителям иностранных дружественных государств, а также частным лицам.

Руководитель "Омеги" Андрей Кебкало также признавался СМИ, что его компания работала в интересах третьей страны и добывала информацию для анализа ситуации в Крыму и на Донбассе.

В Украине базируется ЧВК "Омега" (фото: facebook.com/Omega Consulting Group)

Еще одна компания – "UPMC" (Ukraine private military company или же "Украинская частная военная компания") – является поставщиком услуг по управлению рисками, по организации охраны и безопасности, информационно-аналитическому обеспечению и обучению государственным и частным заказчикам из любой страны мира. ЧВК декларирует, что в ее составе работают ветераны ВСУ, имеющие практический опыт участия в боевых, миротворческих и других операциях.

Эта компания единственная из Украины является полноправным членом Ассоциации частных поставщиков услуг по охране и безопасности. Эта ассоциация была создана под контролем правительства Швейцарии в 2013 году. Ее создание было вынужденной мерой после инцидента, связанного с работой известной в мире ЧВК – американской "Blackwater".

В сентябре 2007 года бойцы этой компании, охраняя американских дипломатов, открыли стрельбу по гражданским лицам на площади в центре Багдада. Тогда погибли 17 и были ранены около 20 иракцев. Четверо бойцов "Blackwater" получили в 2014 году длительные сроки тюремного заключения, но в конце 2020 года президент Дональд Трамп помиловал их. Сама ЧВК продолжила работу в горячих точках по всему миру, хоть и сменила название на Academi.

Именно с целью минимизировать такие преступления и разработать единый стандарт работы частных охранно-военных компаний и была создана соответствующая Ассоциация и разработан Международный кодекс их поведения.

Члены Ассоциации, к примеру, обязаны максимально избегать применения силы своими сотрудниками при выполнении заданий. Огнестрельное оружие можно применять только для самообороны и защиты других лиц от неминуемой угрозы.

Обращаться с задержанными лицами бойцы ЧВК обязаны гуманно и с учетом их статуса и положения. Сами же "наемники" обязаны иметь специальные идентифицирующие отличия.

ЧВК привлекают для разного вида задач: от войны до охраны (фото: facebook.com/constellis)

Строгие ограничения для "солдат Фортуны" не способствуют ажиотажу стать членами Ассоциации. К началу апреля таких добровольцев среди компаний, занимающихся безопасностью, было всего 95. Среди них нет ни одной российской, а также всего пять из США, в том числе нет и упомянутой Academi. Украинских компаний две: "UPMC" и филиал международной компании Argus. Последняя, как указано на сайте компании, специализируется на охране посольств и дипломатических миссий.

Информация о количестве сотрудников украинских ЧВК и контрактах является зачастую конфиденциальной и компании ее не раскрывают, объясняет РБК-Украина представитель одной из них. Также, по его словам, нельзя говорить о какой-то стабильной системе ценообразования в этой сфере.

Меньше всего платят за услуги по охране морских грузов от пиратов. Из-за большого предложения и низкого спроса зарплата такого охранника может колебаться от 500 до 1,5 тысячи долларов. Цену сбили наемники из стран Юго-Восточной Азии, таких как Непал, Индия, Пакистан, Шри-Ланка, объясняет собеседник издания из украинской ЧВК.

Конфликт на Донбассе изменил подход рынка к кандидатам из Украины, добавляет он.

"Украинские специалисты ценятся на мировом рынке. Кто бы что не говорил, но наша страна достаточно удачно уже восьмой год противостоит гораздо более сильному и крупному противнику", – уточнил источник.

Перспективы закона

Тема о необходимости легализации ЧВК в Украине периодически возникает с 2014 года. О подобной инициативе заявляли глава "Добровольческого украинского корпуса Правого сектора" Дмитрий Ярош и бывший замсекретаря СНБО Сергей Кривонос. В парламент прошлого созыва вносили соответствующий законопроект от депутатов провластного большинства. Но по факту его так и не рассматривали.

В июне прошлого года президент Владимир Зеленский также высказался по вопросу легализации ЧВК и отметил, что необходимо разработать сбалансированный закон, чтобы такие компании не превратились в "частные армии".

В Раде текущего созыва возник похожий проект закона. Его еще в феврале 2020 года внесла депутат от "Слуги народа", бывшая журналистка Ольга Василевская-Смаглюк. По состоянию на апрель этот документ "завис" в комитете по нацбезопасности. И сама депутат оценивает шансы на принятие документа как маловероятные. Она уверена, что основное противодействие легализации украинских ЧВК оказывают западные страны, лидирующие на рынке этих услуг.

"В нем (законе, - ред.) точно не заинтересованы страны, которые боятся конкуренции на этом рынке. Это Канада, США и Великобритания. На меня выходили представители разных посольств, которые выражали свою обеспокоенность появлением моего законопроекта", – сказала РБК-Украина Василевская-Смаглюк.

Ее проект закона предусматривает создание специальной комиссии для лицензирования ЧВК. Самим же компаниям разрешается поставлять за границу сопроводительные услуги (разминирование, консалтинг, обучение, охрана грузов), но не участвовать в военных операциях. При этом членам ЧВК можно будет иметь оружие, военную продукцию, а также импортировать и экспортировать ее, следует из документа.

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк (фото: facebook.com/zeolga96)

В комитете Рады по нацбезопасности в свою очередь отрицают, что ситуация с ЧВК искусственно тормозится. Замглавы комитета Марьяна Безуглая (СН) отметила, что поддерживает легализацию таких компаний. Нардеп уверена, что ситуация решится до конца текущего года.

"В 2021 году мы придем к стратегическому решению касательно этого вопроса", – заявила парламентарий. Среди возможных вариантов решения она назвала принятие за основу и доработку проекта Василевской-Смаглюк.

Член комитета, который непосредственно отвечает за вопрос законодательной легализации ЧВК, бывший военный волонтер Юрий Мысягин (СН) сообщил РБК-Украина, что в рамках рабочей группы уже разрабатывает новый компромиссный проект закона на эту тему.

"Законопроект разрабатывается. Он на финальной стадии уже", – отметил он, отказавшись сообщить подробности документа и когда он будет презентован.

Новый проект закона, по его словам, лишь частично основан на документе, внесенном год назад Василевской-Смаглюк.

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Деятельность частных военных компаний часто становится объектом информационных манипуляций и непонимания в обществе. Кто-то считает, что ЧВК – это типичные "головорезы" по образцу российской группы "Вагнера", которые без оглядки на мораль и законы берутся за самую грязную работу в разных уголках мира.

Другие же понимают, что военный консалтинг – это чуть ли не единственная возможность для ветеранов вооруженных конфликтов реализовать свои профессиональные умения и почувствовать свою востребованность. Как выводить "из тени" уже существующие ЧВК – это вопрос, на который украинским властям еще придется искать ответ.