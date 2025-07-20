Солдаты, танки и ракеты: что РФ потеряла на фронте за последние сутки
Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери россиян (GettyImages)
Российская армия за последние сутки потеряла более 1000 солдат из личного состава. А также танки и артиллерийские системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 20 июля 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - 1041990 (+1040) чел;
- танков - 11035 (+3) единиц;
- боевых бронированных машин - 23021 (+9) единица;
- артиллерийских систем - 30583 (+52) единицы;
- РСЗО - 1443 (+1) единицы;
- средства ПВО - 1198 единиц;
- самолетов - 421 единица;
- вертолетов - 340 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 46982 (+270) единицы;
- крылатые ракеты - 3515 (+23) единиц;
- корабли/катера - 28 единиц;
- подводные лодки - одна;
- автомобильная техника и автоцистерны - 55727 (+121) единиц;
- специальная техника - 3932 единицы.
Потери армии РФ
Напомним, что за предыдущие сутки, с 18 на 19 июля, потери армии РФ в боях против Украины составили 1120 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 46 артсистем, 163 дрона и 112 единиц автотехники.
Отметим, с начала полномасштабной войны, потери армии РФ превысили 1 млн человек.
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