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Солдаты, танки и ракеты: что РФ потеряла на фронте за последние сутки

Воскресенье 20 июля 2025 07:37
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Солдаты, танки и ракеты: что РФ потеряла на фронте за последние сутки Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери россиян (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия за последние сутки потеряла более 1000 солдат из личного состава. А также танки и артиллерийские системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 20 июля 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - 1041990 (+1040) чел;
  • танков - 11035 (+3) единиц;
  • боевых бронированных машин - 23021 (+9) единица;
  • артиллерийских систем - 30583 (+52) единицы;
  • РСЗО - 1443 (+1) единицы;
  • средства ПВО - 1198 единиц;
  • самолетов - 421 единица;
  • вертолетов - 340 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 46982 (+270) единицы;
  • крылатые ракеты - 3515 (+23) единиц;
  • корабли/катера - 28 единиц;
  • подводные лодки - одна;
  • автомобильная техника и автоцистерны - 55727 (+121) единиц;
  • специальная техника - 3932 единицы.

Солдаты, танки и ракеты: что РФ потеряла на фронте за последние сутки

Потери армии РФ

Напомним, что за предыдущие сутки, с 18 на 19 июля, потери армии РФ в боях против Украины составили 1120 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 46 артсистем, 163 дрона и 112 единиц автотехники.

Отметим, с начала полномасштабной войны, потери армии РФ превысили 1 млн человек.

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