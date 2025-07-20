Солдаты, танки и ракеты: что РФ потеряла на фронте за последние сутки

Российская армия за последние сутки потеряла более 1000 солдат из личного состава. А также танки и артиллерийские системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 20 июля 2025 года ориентировочно составили:

Потери армии РФ

Напомним, что за предыдущие сутки, с 18 на 19 июля, потери армии РФ в боях против Украины составили 1120 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 46 артсистем, 163 дрона и 112 единиц автотехники.

Отметим, с начала полномасштабной войны, потери армии РФ превысили 1 млн человек.

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