Солдатам дозволили стріляти. ЗМІ дізнались деталі невдалого воєнного стану в Південній Кореї

Колишній президент Південної Кореї дозволив солдатам стріляти, щоб увійти до парламенту. Це відбулось під час невдалої спроби запровадити воєнний стан в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.
двокат Юн Каб Кеун відкинув звіт прокуратури, заявивши, що це "одностороння історія, яка не відповідає ані об'єктивним обставинам, ані здоровому глузду".
Нагадаємо, що 3 грудня Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні. Він спричинив гнівну реакцію з боку опозиції та суспільства.
Воєнний стан загалом діяв близько 6 годин, і супроводжувався мітингами у Сеулі. Після цього глава держави скасував рішення, та перепросив.
Проте опозиція Південної Кореї висунула президенту жорсткий ультиматум піти у відставку. А тим часом правоохоронці почали розслідування проти президента.
Поліція в рамках розслідування провела обшуки в офісі Йоля.
Тим часом, у зв'язку з оголошенням імпічменту Йолю, президентські повноваження в Південній Кореї взяв на себе прем'єр-міністр країни Хан Дак Су.
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