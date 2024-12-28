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Солдатам дозволили стріляти. ЗМІ дізнались деталі невдалого воєнного стану в Південній Кореї

Фото: відсторонений президент Юн Сук Йоль (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Колишній президент Південної Кореї дозволив солдатам стріляти, щоб увійти до парламенту. Це відбулось під час невдалої спроби запровадити воєнний стан в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

двокат Юн Каб Кеун відкинув звіт прокуратури, заявивши, що це "одностороння історія, яка не відповідає ані об'єктивним обставинам, ані здоровому глузду".

Відсторонення південнокорейського президента

Нагадаємо, що 3 грудня Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні. Він спричинив гнівну реакцію з боку опозиції та суспільства.

Воєнний стан загалом діяв близько 6 годин, і супроводжувався мітингами у Сеулі. Після цього глава держави скасував рішення, та перепросив.

Проте опозиція Південної Кореї висунула президенту жорсткий ультиматум піти у відставку. А тим часом правоохоронці почали розслідування проти президента.

Поліція в рамках розслідування провела обшуки в офісі Йоля.

Тим часом, у зв'язку з оголошенням імпічменту Йолю, президентські повноваження в Південній Кореї взяв на себе прем'єр-міністр країни Хан Дак Су.

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