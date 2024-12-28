Солдатам разрешили стрелять. СМИ узнали детали неудачного военного положения в Южной Корее

Отстранение южнокорейского президента

Напомним, что 3 декабря Юн Сок Йоль объявил военное положение в стране. Он вызвал гневную реакцию со стороны оппозиции и общества.

Военное положение в целом действовало около 6 часов, и сопровождалось митингами в Сеуле. После этого глава государства отменил решение, и принес извинения.

Однако оппозиция Южной Кореи выдвинула президенту жесткий ультиматум уйти в отставку. А тем временем правоохранители начали расследование против президента.

Полиция в рамках расследования провела обыски в офисе Йоля.

Тем временем, в связи с объявлением импичмента Йолю, президентские полномочия в Южной Корее взял на себя премьер-министр страны Хан Дак Су.

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