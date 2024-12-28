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Солдатам разрешили стрелять. СМИ узнали детали неудачного военного положения в Южной Корее

Фото: отстраненный президент Юн Сук Йоль (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Бывший президент Южной Кореи позволил солдатам стрелять, чтобы войти в парламент. Это произошло во время неудачной попытки ввести военное положение в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Юн Каб Кеун отверг отчет прокуратуры, заявив, что это "односторонняя история, которая не соответствует ни объективным обстоятельствам, ни здравому смыслу".

Отстранение южнокорейского президента

Напомним, что 3 декабря Юн Сок Йоль объявил военное положение в стране. Он вызвал гневную реакцию со стороны оппозиции и общества.

Военное положение в целом действовало около 6 часов, и сопровождалось митингами в Сеуле. После этого глава государства отменил решение, и принес извинения.

Однако оппозиция Южной Кореи выдвинула президенту жесткий ультиматум уйти в отставку. А тем временем правоохранители начали расследование против президента.

Полиция в рамках расследования провела обыски в офисе Йоля.

Тем временем, в связи с объявлением импичмента Йолю, президентские полномочия в Южной Корее взял на себя премьер-министр страны Хан Дак Су.

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