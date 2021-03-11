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Сокращение полномочий ОАСК: Раде рекомендуют включить закон в повестку дня

Автор: Юлия Струк

Полномочия Окружного административного суда Киева могут сократить. Соответствующий законопроект №5067 авторства президента Владимира Зеленского Верховной раде рекомендуют включить в повестку дня.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря.

Такое решение комитет принял в ходе сегодняшнего заседания.

"Если парламент включит его в повестку дня, то дальше он будет готовиться на первое чтение. Сначала комитет должен его рассмотреть и принять решение о рекомендации на первое чтение. В любом случае еще два действия должно быть - включение в повестку дня и решения самого комитета по первому чтению", - отметила парламентарий.

Напомним, ранее глава правового комитета ВР Андрей Костин заявил, что в Раде считают закон об ОАСК важным, в частности для международных партнеров.

Как писало РБК-Украина, законопроект №5067 о сокращении полномочий Окружного административного суда Киева предлагает лишить его права рассматривать дела по поводу обжалования нормативно-правовых актов Кабмина, Нацбанка, министерств и других центральных органов исполнительной власти.

Так, 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного административного суда Киева.

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